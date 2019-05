Élections européennes : tous les pays ne votent pas le 26… quand connaîtra-t-on leurs résultats ?

Du 23 au 26 mai prochain, les 28 pays de l'Union européenne voteront pour élire les 751 membres du Parlement européen. Comment se déroulera le scrutin ? Si les 427 millions d'électeurs européens ne glisseront pas leur bulletin dans l'urne le même jour, les résultats seront quant à eux dévoilés au même moment.





Les premiers à voter lors des élections européennes 2019 sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni. C'est jeudi 23 mai que les Néerlandais et les Britanniques sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ouvriront à 7hs du matin, et fermeront leurs portes à 22h le même jour. Les Irlandais et la République Tchèque voteront le 24 mai, suivies de Malte, la Slovaquie et la Lettonie le 25 mai.