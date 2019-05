Européennes vues d'Allemagne : "L'amour", cet intriguant parti fondé par un ancien politique russe

Les slogans fleurent l'eau de rose. "L'amour plus fort que le mal et la haine", "l'amour doit diriger le monde", "cœurs qui aiment, unissez-vous" ou encore "non à la solitude"... Tels sont les messages de la liste présentée en Allemagne par "L'amour", un parti "paneuropéen" basé en Allemagne mais aussi à Paris, où ses statuts ont été déposés en juillet 2016. En Allemagne, où pas moins de 41 listes s'affrontent - contre 34 en France -, dix candidats se présentent pour la première fois sous cette étiquette marquée d'un gros coeur rose entourant les étoiles du drapeau européen.





Le projet de la liste "Liebe" (l'amour en allemand) est ambitieux : "désigner des représentants" qui ont "du coeur et dont le coeur est rempli d'amour et de douceur" et défendre les droits des hommes "à aimer et être aimés". A travers son message philanthropique, la liste promet aussi de lutter "contre les violences et le harcèlement", donner "plus de pouvoir aux femmes", de protéger les droits des travailleurs, la famille, et l'environnement. Le petit parti est viscéralement pro-européen, attaché à promouvoir les valeurs du continent dont il veut préparer "l'avenir" dans le cadre d'un "plan général" inspiré des propositions des citoyens. Sur Facebook, "Liebe" dispose d'une imposante communauté (4.1 millions de "like"), postant à l'envi des photos d'amoureux allongés sur l'herbe, d'enfants radieux avec leurs parents et de jeunes gens qui sautent sur une plage.