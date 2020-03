Municipales : propreté, stationnement et quartiers défavorisés en tête des priorités à Béziers

De leur côté, que pensent aujourd'hui les Biterrois de leur ville ? Quelles sont à leurs yeux les priorités du prochain mandat ? Pour y voir plus clair, LCI est partenaire de la plateforme Monaviscitoyen, qui leur donne la parole en temps réel et de façon ouverte, et dont le “Manifeste” est à consulter ici . En voici un rapide aperçu, sur la base de près de quelque 41.800 contributions collectées sur l’ensemble du territoire de cette agglomération.

Robert Ménard rempilera-t-il à la mairie de Béziers ? Six ans après la victoire de ce maire médiatique et controversé avec le soutien de l'ex-Front national, les pronostics lui semblent pour le moins favorables. Selon un sondage Ifop Fiducial pour Midi Libre publié début février, le sortant, qui s'est émancipé de ses soutiens politiques, serait susceptible de l'emporter dès le premier tour avec 61% des voix, loin devant Thierry Antoine (EELV), donné à 15%. Le candidat soutenu par LaREM, Pascal Resplandy, n'arriverait qu'en quatrième position, avec 7% des intentions de vote.

La seconde faiblesse identifiée à Béziers concerne le stationnement des voitures. Trois aspects remontent alternativement : le coût du stationnement jugé "excessif" en centre-ville, le manque de places pour se garer et "le non respect des règles de stationnement" en ville.

La question de l'urbanisme figure en troisième position, mais le thème recouvre des demandes très diverses. Pour certains contributeurs, la priorité doit aller à la rénovation des quartiers "périphériques" ou "défavorisés", pour en finir avec "l'abandon des quartiers populaires". "Trop de vieux immeubles et bâtiments insalubres", peut-on lire, "quartier Faubourg à rénover", ou encore "bâtiments et commerces fermés et délabrés". "Misère sociale", "paupérisation", "inégalités" et "manque de cohésion sociale" apparaissent également parmi les contributions.

Pour d'autres, la question des quartiers est liée à la lutte contre la délinquance. Des contributeurs citent ainsi des "cités difficiles", des quartiers "qui demandent encore de la surveillance", voire "des zones de non-droit".

Spécificité biterroise à relever, la question de l'immigration arrive en cinquième position des priorités, des contributeurs fustigeant "des quartiers où l'on se sent étranger" ou encore "l'immigration massive" et le "communautarisme". A l'inverse, des habitants dénoncent "le racisme et la haine ambiante" et "l'image de ville raciste donnée par le maire".