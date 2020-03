Élections municipales : quelles pièces justificatives devez-vous apporter le jour du vote ?

Les dimanches 15 et 22 mars, les citoyens français de 18 ans et plus, ainsi que les ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne vivant en France (hors Royaume Uni), inscrits sur les listes électorales, pourront voter aux élections municipales. Les électeurs auront le choix entre plusieurs listes qui se présentent, pour un mandat de six ans, au conseil municipal dans leur commune de résidence. Le suffrage, universel et direct, comprend deux tours.

Carte électorale, carte d’identité, passeport ? Quels sont les documents ou pièces justificatives à fournir avant de pénétrer dans l'isoloir les 15 et 22 mars ? On fait le point.