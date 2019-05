EN DIRECT - "La grande confrontation" : suivez avec nous le 1er débat de notre soirée événement

GLYPHOSATE ET ENVIRONNEMENT





Jean-Christophe Lagarde est interrogé sur la petite phrase de P. Médevieille au sujet du glyphosate qui serait moins cancérigène que la viande rouge. Il souhaite qu'on interdise l'importation de glyphosate.





Ian Brossat souhaite l'interdiction de ce produit en France et à l'échelle européenne. "Je dis que la France doit donner l'exemple. Si on ne prend pas la tête d'un combat, qui va le faire ? (...) On ne peut pas demander aux autres d'arrêter alors qu'on continue à l'utiliser"





Nathalie Arthaud estime que le capitalisme est le responsable de tout cela. "Ce grand capital tue la planète à petits feux. On fait de l'économie, on va au plus rentable", dit-elle.