EN DIRECT - 2nd tour des municipales : vague verte dans plusieurs grandes villes, découvrez tous les résultats

DÉCLARATION D’ÉDOUARD PHILIPPE AU HAVRE





Depuis la mairie du Havre, Edouard Philippe a déclaré : "Ce soir, au Havre comme dans d'autres communes françaises, on votait. Si ces élections ont pu se dérouler dans de bonnes conditions, c'est qu'un très grand nombre de nos concitoyens ont tenu les bureaux de vote (...) Je voudrais les remercier (...) Ce moment démocratique a pu se dérouler grâce à l'engagement d'un très grand nombre de bénévoles, d'agents municipaux. Les résultats sont nets, au Havre, je voudrais remercier les Havrais et Havraises qui nous ont chargé de poursuivre la transformation (...) Il nous revient de nous engager dans cette direction et de faire de notre ville, cette ville exemplaire, plus douce, plus verte, plus attractive que nous voulons construire. Je voudrais remercier l'équipe qui a participé à cette campagne, elle est formidable (...) On est heureux, on va fêter cette victoire. Je voudrais saluer mon adversaire, Jean-Paul Lecoq (...) Maintenant, pour nous, au travail !"