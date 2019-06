EN DIRECT - Crise chez Les Républicains : "Je suis très déçue" par le comportement de Valérie Pécresse, affirme Nadine Morano

LR





Dans une tribune publiée samedi par le Journal du dimanche, 72 maires et élus locaux de droite et du centre ont exprimé leur soutien à Emmanuel Macron et disent vouloir cesser les "querelles de chapelles" et "l'opposition systématique".





Pour Nadine Morano, "c'est une opération com' d'Édouard Philippe, de manipulation".