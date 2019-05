EN DIRECT - Européennes : 500 pages et groupes Facebook soupçonnés de diffuser de fausses informations dans l'UE

DÉSINFORMATION





Plus de 500 pages et groupes Facebook soupçonnés de diffuser de fausses informations au sein de l'Union européenne ont été signalés par l'ONG Avaaz, a annoncé cette dernière mercredi 22 mai. L'ONG, qui mène des actions de cybermilitantisme estime que ces signalements ont permis le retrait de contenus totalisant plus de 500 millions de vues ces trois derniers mois.





L'organisation, qui s'était déjà félicitée ces dernières semaines de la fermeture par Facebook de dizaines de comptes dans plusieurs pays européens, dont l'Italie et la Pologne, suite à ses signalements, a mis en ligne un rapport paneuropéen détaillant l'ampleur de certains réseaux, d'extrême droite ou anti-UE, qui pratiquent la désinformation et/ou diffusent des contenus haineux sur le réseau social.





Au cours de ces trois derniers mois, les contenus liés à ces pages et groupes, qui visent souvent à attiser la haine envers les migrants ou à dénigrer Bruxelles, ont généré 533 millions de vues, a calculé l'ONG.





Avaaz ajoute que Facebook a déjà procédé au retrait de 77 des pages et comptes qui lui ont été signalés (en avril ou en mai), "qui comptaient ensemble trois fois plus d'abonnés (5,9 millions) que les six principaux partis européens d'extrême-droite ou anti-UE" (à savoir la Ligue, l'AfD, VOX, le Brexit Party, le RN et le PiS), qui en totalisent 2 millions.





Facebook a a reconnu être dans "une course aux armements, où nous affrontons des adversaires complexes et déterminés qui cherchent à manipuler l'opinion". "Nous remercions Avaaz d'avoir partagé avec nous leurs découvertes, pour que nous investiguions", a ajouté le réseau social, assurant qu'il s'efforçait de protéger la sécurité des élections dans l'UE et le reste du monde.