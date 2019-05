EN DIRECT - Européennes : les bureaux de vote désormais ouverts en France métropolitaine

MACRON CHEZ HUGO TRAVERS





"Si tout est gratuit sur Internet, les auteurs ne pourront plus vivre. On essaie donc d'organiser notre internet pour devenir la plus grande librairie du monde. Il n'y aura pas de blocage, mais on ne peut pas continuer comme ça. L'Europe doit justement servir à rémunérer comme il se doit les auteurs. Quand on va chez le libraire, on passe à la caisse."