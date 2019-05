EN DIRECT - Européennes : Macron (re)monte au front

ECOLOGIE





Passons à l'écologie.





Yannick Jadot : "Je suis réjoui que tout le monde parle d'écologie. Le sujet c'est face à ça, quand est-ce qu'on agit. Il y a de l'effet de mode, dans les programmes de tout le monde (...)"





Nathalie Loiseau : "On ne peut pas nous reprocher de prendre au sérieux l'urgence climatique. Nous ne répondons pas assez à l'urgence climatique. Nous fermons les centrales à charbon, nous arrêtons les importations de déforestation illégale". "La commission voulait le renouveller sur 15 ans, nous avons fait pression et nous avons obtenu cinq ans et un engagement à en sortir en 2021".





Jordan Bardella : "Avec l'immigration, ce sont les deux défis majeurs. Il faut relocaliser les usines sur les lieux de production et faire que dans les cantines on aille se servir chez les agriculteurs locaux". "On ne peut pas interdire le glyphosate et importer des produits traités au glyphosate. Il faut en sortir mais on ne peut pas soustraire du jour au lendemain, un produit de première nécessité".





Manon Aubry : "On a eu Dr Macron et Mr Loiseau. Vous avez sur votre liste, un homme fiché par Monsanto comme un des plus grands soutiens du glyphosate (...) Je pense qu'il faut sérieusement s'occuper de l'urgence climatique. Pourquoi faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, il faut sortir des pesticides.









FX Bellamy : "Il faut rééquilibrer la mondialisation et réapprendre à produire ce que nous consommons. On a créé ce mode de circulation. On doit appliquer les quotas carbone, s'interdire d'importer ce qu'on s'interdit de produire (...) Je défends une vision portée par le PPE mais qu'il va falloir défendre. Je serai un parlementaire de combat.