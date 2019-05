EN DIRECT - Elections européennes : Mélenchon met en garde contre une coalition "LREM-EELV-PS-LR"

AMÉLIE DE MONTCHALIN DÉNONCE LES PROPOSITIONS DE LR





Amélie de Montchalin a reproché aux Républicains de surfer sur les idées de l'extrême droite de Marine Le Pen, en campagne pour les élections européennes. "François-Xavier Bellamy et Laurent Wauquiez ont d'un côté un discours très intéressant sur les valeurs et notre histoire, a déclaré la secrétaire d'État en charge des Affaires européennes sur RTL ce lundi matin. Mais leurs vraies propositions sont proches de l'extrême-droite."





La secrétaire d'Etat dénonce des "fake news" véhiculées par LR, au sujet de l'élargissement de l'Union européenne à d'autres pays et de la bataille contre l'islamisme. "Parler d'islamisme dans la campagne européenne, c'est surfer sur les peurs et faire de l'extrême-droite en envoyant un candidat qui est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus poétique, beaucoup plus romantique qui s'appelle François-Xavier Bellamy", a-t-elle surenchéri.