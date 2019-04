EN DIRECT - Elections européennes : ne manquez rien de la campagne électorale

YANNICK JADOT





Un agriculteur interroge Yannick Jadot sur le glyphosate ; il est inquiet pour son futur sans ce produit, la compétitivité de son exploitation. "Je veux qu'on aide tous les agriculteurs bio et qu'on aide tous ceux qui ne sont pas en bio à passer en bio. Aujourd'hui le glyphosate est trop dangereux pour qu'on continue à repousser l'échéance." Il confirme qu'il faudra aider tous les agriculteurs à sortir du glyphosate. Quand un journaliste lui fait remarquer qu'aujourd'hui rien n'est plus efficace à l'heure actuelle, l'écologiste répond : "Ca c'est sûr qu'il n'y a pas de désherbant aussi efficace, mais il n'y en a pas non de plus efficaces à nous filer des maladies."