EN DIRECT - Elections européennes 2019 : "C'est une défaite, on le regrette", reconnaît l'Elysée auprès de LCI

DÉCLARATION DE YANNICK JADOT (EELV)





"Nous sommes ce soir, la troisième force politique en France, probablement avec des scores identiques, en Allemagne et en Belgique et ailleurs. C'est une vague verte européennes sont nous sommes acteurs ce soir".





"Les Français veulent que l'écologie soit au cœur de notre vie et du jeu politique et ce message a été lancé dans toute l’Europe. (...) Merci à chaque française, français et votre vote nous oblige. Je suis très heureux que les jeunes se soient emparés de ce scrutin, plus que prévu. Nous sommes la première force politique chez les jeunes et c'est un formidable message d'avenir. (...) Ce soir, nous prenons l'engagement de mettre en place un comité citoyen, avec les acteurs de la société civile, les syndicats, les citoyens (...) Nous venons que l'Europe devienne transparente, démocratique et citoyenne".