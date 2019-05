EN DIRECT - Européennes J-7 : suivez le Grand jury avec François-Xavier Bellamy

CORMAND





David Cormand, secrétaire national EELV et candidat aux européennes, a estimé ce dimanche sur le plateau de LCI qu'"à l'issue des présidentielles de 2017, il y a un nouveau paysage politique qui s'est installé en France. "





Et de détailler : "c'est ce que j’appelle un triangle des Bermudes entre Emmanuel Macron, le populisme d’extrême droite de Marine Le Pen et le populisme de gauche de la FI." Or selon lui, "ces trois forces politiques ont un intérêt objectif à maintenir ce paysage politique le plus longtemps possible."