EN DIRECT - Elections européennes : "Je mettrai toute mon énergie pour que le RN ne soit pas en tête", déclare Macron

... MARINE LE PEN LUI RÉPOND





Sur LCI ce jeudi, la présidente du Rassemblement national a pris acte de l'engagement du chef de l'Etat : "Cette élection devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron", explique Marine Le Pen sur le plateau de 24H Pujadas. Et la patronne du RN, dont la liste est au coude-à-coude avec celle du parti présidentiel, de continuer au sujet de l'engagement du président de la République : "J'accepte. (...) Mais si on met tout son poids dans la balance comme président de la république, si on transforme cette élection comme un référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme l'a fait le général de Gaulle : c'est-à-dire partir si on perd ce référendum."