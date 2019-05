EN DIRECT - Elections européennes : l'actrice Josiane Balasko annonce son soutien au communiste Ian Brossat

LAREM

Invitée d'Europe 1 ce lundi matin, la secrétaire d'Etat aux affaires européennes a plaidé pour envoyer à Bruxelles et Strasbourg des élus concernés (les anciens apprécieront) : "Depuis beaucoup trop de temps, on a envoyé au Parlement européen des exilés, des stars de cinéma, des eurosceptiques et du coup, aujourd'hui, la France n'a plus d'influence".





"On a besoin d'envoyer une équipe de France de gens compétents, qui a envie de travailler en Europe".