EN DIRECT - Municipales à Paris : Hidalgo distance Dati de trois points dans un nouveau sondage

HIDALGO CREUSE L'ÉCART SUR DATI





Dans un sondage Ipsos-Sopra sur les municipales à Paris diffusé ce matin, Anne Hidalgo distance Rachida Dati de trois points : sa liste recueille 26% des intentions de vote au premier tour, soit un gain de 1 point par rapport à l'enquête du même institut publiée vendredi, contre 23% (- 1 ) pour la candidate LR. Le duo devance toujours nettement la liste LREM d'Agnès Buzyn, stable à 19%, tandis que David Belliard et EELV ne recueillent plus que 11% (-1) des intentions de vote.





Les listes de Cédric Villani (ex-LREM), Danielle Simmonet (LFI) et Serge Federbusch (soutenue par le RN, et une liste divers droite) sont respectivement créditées de 7%, 4,5% et 3% dans ce sondage réalisé pour franceinfo, France TV et France Bleu Paris.