EN DIRECT - Municipales à Lille : suivez l'interview de Martine Aubry en direct

CHAMBERY

Dans la ville savoyarde, le maire LR est donné largement en tête au premier tour, avec 41% des voix. Il devance de 20 points le socialiste Thierry Repentin, soutenu... par l'UDI et le Mouvement radical, social et libéral. A noter que la gauche pâtit de ses divisions. En effet, outre l'ancien ministre de François Hollande, on retrouve l'écologiste Aurélie Le Meur, à 17%, et la liste France insoumise, à 12%. Le candidat LREM est loin, très loin, avec 7% des intentions de vote, telles que mesurées par Ipsos pour France Bleu.