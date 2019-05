EN DIRECT - Européennes : Jordan Bardella invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro

ALLIANCE DES GAUCHES

Une "fédération populaire" après les européennes ? C'était la proposition faite par Jean-Luc Mélenchon aux autres forces de gauche, dans un entretien le 24 avril à Libération. Le leader insoumis envisageait de "construire dans les élections" postérieures "et dans les mouvements écologiques et sociaux", dans un appel du pied aux écologistes d'EELV, au PCF, Génération.s et à l'alliance PS/Place publique.





Un appel du pied salué par Olivier Faure, patron du PS, sur CNews, mardi 30 avril. "C'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon considère qu'il n'est pas celui qui va remplacer l'ensemble des forces progressistes et forces de gauche dans ce pays, donc c'est une évolution positive".





Une "bienveillance" générale qu'il assortit tout de même de deux "conditions très nettes", et pas des moindres. D'abord, la clarification de la position européenne de La France insoumise, alors que cette dernière, sans annoncer sa volonté de quitter l'UE, milite pour une sortie des traités européens, porteurs de consignes strictes en matière de rigueur budgétaire. Un sac de noeuds qui dure depuis plusieurs années dans les rangs de la gauche et qui n'est donc pas près de s'arrêter. Ensuite, l'abandon du concept de "populisme", projet dont il estime que "c'est tourner le dos à notre propre histoire, l'histoire de France, de la Révolution française", en ce qu'elle ne serait, selon le député, "pas l'opposition entre la base et le sommet" mais "l'alliance de ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres". Le "populisme", dont Jean-Luc Mélenchon et son mouvement se revendiquent depuis plusieurs années, étant au cœur du projet insoumis, autant dire que la fédération populaire n'est pas pour demain.