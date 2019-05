EN DIRECT - "La grande confrontation" : suivez avec nous le 2e débat de notre soirée événement

IMMIGRATION





Abordons le sujet de l'immigration.





Nathalie Arthaud pense que "la liberté de circulation et d'installation doit être un droit inaliénable, sans contrôle aux frontières".





F. Philippot sans surprise, estime que l'immigration doit être une compétence nationale. "Il faut pouvoir avoir des frontières nationales (...) Il y a beaucoup trop d'immigration légale et clandestine et nous devons remettre de l'ordre (...) Il faut aider ces pauvres gens chez eux".





Ian Brossat parle d'une "crise de l'accueil" et non de "crise migratoire". "Il faut accueillir, avec une clé de répartition (...) Il faut accueillir et organiser l'accueil".





Pour François Asselineau, "il faut arrêter de fantasmer sur les frontières (...) Le problème, c'est le transfert de compétence à l'UE. Les questions touchent à l'être humain, difficiles. Il faut un grand débat national sur le sujet (...) Le verrou a faire sauter c'est notre appartenance aux traités européens".





Benoit Hamon indique "on déshumanise ce dont on parle. Au moins, faisons un effort pour ne pas oublier que ce sont des personnes, qui ont une histoire, une vie, des enfants. Ma conviction c'est qu'il faut harmoniser les demandes d'asile (...) Je souhaite une force de sauvetage et de recherche en Europe. Respectons le droit de la mer (...)".





Pour Françis Lalanne, cela doit être un débat national. Il estime que le droit d'asile est un droit sacré. "On a pas à remettre en cause le droit d'asile, quand on est français". Il remercie Benoit Hamon d'avoir "remis un peu d'humanité dans le débat".