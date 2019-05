EN DIRECT - Européennes : le RN appelle au front anti-Macron

VOTE

Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, c'est au tour de l'Irlande et de la République Tchèque de se déplacer au bureau de vote, ce vendredi. Si, du côté de Prague, c'est le score de l'extrême droite qui sera le plus observé, on n'a pas ce genre de considération à Dublin, où cette composante de l'échiquier politique est absente. En revanche, la sortie du Royaume-Uni de l'UE, et ce qu'elle suppose pour la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, est également porteuse d'inquiétude.