EN DIRECT - Le RN devance LaREM : pour Nathalie Loiseau, "le risque est toujours là"

"TARTUFFES"

Invité de RTL ce vendredi, le député insoumis Adrien Quatennens a ajouté sa contribution à la liste des critiques acerbes dont fait l'objet la liste LaRem pour les européennes. Il a ainsi qualifié le livret présidentiel de "programme de tartuffes. Entre autres morceaux choisi, ceux-ci





"Entre le fait de dire 'on veut une agriculture propre à l'échelle européenne' et refuser d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate, entre le fait de dire 'il faut lutter contre les paradis fiscaux' et refuser de l'autre côté l'inscription de l'Irlande et du Luxembourg dans la liste des paradis fiscaux, vouloir l'Europe de la paix mais continuer la vente d'armes à l'Arabie saoudite, avec la catastrophe que l'on voit au Yémen, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'est pas à une contradiction près !"