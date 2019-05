EN DIRECT - Européennes : Mélenchon, Philippe et Faure sur le pont

ZIZANIE AU PS





Alors que le contexte politique est pour le moins morose - la liste socialiste dépasse difficilement les 5% dans les sondages - d'anciennes figures du PS jouent à leur sport favori : critiquer les leaders actuels. Pour des propos tenus par Raphaël Glucksmann portant sur la responsabilité de la France sous François Mitterrand dans le génocide rwandais - "Il a porté de la manière la plus radicale et la plus abjecte la politique de la France au Rwanda", aurait-il dit en janvier - une vingtaine d'anciens ministres socialistes ont signifié à Olivier Faure, patron du PS et soutien de la liste menée par l'essayiste, leur colère.





"Comment peut-on porter un tel jugement, alors que la France a été (...) le seul pays, dès le feu vert donné par l'ONU, à mener une opération humanitaire en 1994, pendant le génocide, pour sauver des vies, pendant que le monde entier restait indifférent ?", écrivent les ex-ministres, parmi lesquels on retrouve Edith Cresson, Bernard Cazeneuve (qui vient d'annoncer son soutien), Elisabeth Guigou (qui soutiendra Nathalie Loiseau) ou encore Jack Lang et Roland Dumas, ex-ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand.





"Rien, absolument rien, ne peut justifier les accusations de 'complicité de génocide'" Et ces figures socialistes de demander à Olivier Faure "de convaincre Raphaël Glucksmann de retirer ses insultes et accusations infondées envers François Mitterrand", et "en cas de refus" qu'il "trouve les formes appropriées pour désavouer ses propos".