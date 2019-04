EN DIRECT - Européennes : Glucksmann pour un impôt et un Smic européens

L'AUTRE GROUPE

Il y a le groupe que LaRem souhaite arriver à monter avec les libéraux européens. Il y a les mastodontes traditionnels, composés du PSE (sociaux-démocrates) et du PPE (conservateurs). Il y a celui que pourraient former le Rassemblement national, avec l'extrême droite allemande (AFD), italienne et, peut-être, donc, les partisans d'Orban.





Et enfin, il y a cette proposition de Luigi Di Maio, patron du M5S, allié anti-système de l'extrême droite en Italie. "Ni de droite ni de gauche", son mouvement entend créer un groupe avec toutes les forces politiques "qui proposent quelque chose de bon" et se pose en futur "fléau de la balance", cette alternance qui voit le PSE et le PPE alterner leur pouvoir au sommet de l'UE.