EN DIRECT - Européennes : Hollande, Aubry, Jospin... les vieilles gloires du PS au soutien de Glucksmann

IMMIGRATION





Comment voient-ils l'Europe dans 10, 15 ans, par rapport à l'immigration ?





Manon Aubry : "Il faut voir cette question sous plusieurs angles. C'est une souffrance et les états ont une responsabilité et il doivent agir sur les questions d'inégalités et climatiques. Quand les gens traversent la mer au péril de leur vie". "Il faut créer un corps de sauvetage européen. Ce sont des gens comme vous et moi. On parle d'êtres humains qu'il faut sauver, point barre"





Raphael Glucksmann : "Madame Loiseau, allez-vous donner un pavillon à l'Aquarius ?"





N. Dupont-Aignan : "la population africaine va doubler en trente ans. Face à ça, les discussions sont absurdes. Il faut rétablir nos frontières nationales. Il faut maintenir une coopération européenne pour agir contre les passeurs et détruire les barques des passeurs, quand il n'y a pas de migrants dessus. Il faut supprimer les aides sociales de notre pays qui font appel d'air et s'attaquer au tabou au contrôle des naissance en Afrique".





Yannick Jadot : "il faut arrêter de mentir. On a un devoir d'humanité, on accueille ces réfugiés, c'est tout. On sort de Dublin, il faut changer Dublin. Si on ne sort pas des énergies fossiles, il n'y aura plus de terres habitables".





J. Bardella : "L'immigration est un drame. Je considère qu'on ne peut plus accueillir une population aussi nombreuse. Il faut faire un choix de civilisation, soit on accepte cette ruée progressive soit on accepte les politiques dissuasives (...) Il faut retrouver des portes à la Maison France, mettre en place une politique pour couper les aides sociales qu'on vers à la terre entière, faire en sorte que le droit d'asile soit traité dans le pays de départ. Il faut une force d'appui européenne pour venir au secours d'état qui subisse cette immigration."





FX Bellamy : "Il faut maîtriser les frontières extérieures de l'Europe. Nous proposons d'agir ensemble en Europe pour maîtriser les frontières de l'Europe. Il faut une politique commune et que chaque pays garde sa souveraineté en matière d'immigration".