EN DIRECT - Européennes : Macron critique le bilan des eurodéputés RN, "une catastrophe pour la France et pour l'Europe"

MACRON À BIARRITZ

Depuis Biarritz, où se déroulera le prochain G7, le président s'est exprimé devant la presse : "Je compte m'impliquer [dans la campagne] en expliquant. On a besoin de parler d'Europe, d'Europe concrète. Il est absolument nécessaire d'expliquer ce que l'Europe apporte, dans des sujets quotidiens, et ce qu'elle peut apporter. SI les gens pensent que sur l'agriculture, l'Europe n'apporte rien, ils se trompent. Vouloir démanteler l'Europe, c'est avoir une première victime, les agriculteurs."





"Il faut expliquer que l'Europe est la condition pour nous rendre plus forts. La France est encore une grande puissance de ce monde. Mais quand je nous regarde dans la géopolitique mondiale, le défi, c'est de savoir si nous pourrons tenir tête à la Chine, aux Etats-Unis. Si ce n'est pas le cas, ils décideront de tout demain. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une Europe forte, à 27, une fois que les Britanniques nous auront quittés. Il faut l'expliquer, le démontrer, sur le plan financier, techonologique, sur le plan écologique. La transition écologique ne se fera qu'au niveau européen. Si on taxe les entreprises au niveau national, elles se déplaceront de quelques kilomètres, en Espagne. Ça ne fonctionne pas dans un marché commun. C'est au niveau européen qu'on doit porter l'ambition climatique, en taxant les entreprises les plus polluantes et en protégeant nos entreprises."