EN DIRECT - Européennes : Nathalie Loiseau devant Jordan Bardella, selon notre baromètre exclusif

SONDAGE

Selon un sondage publié par Paris-Match, l'écart se creuse à gauche, entre écologistes set insoumis. La liste menée par Manon Aubry prend en effet les devants à gauche avec 9% des intentions de vote, tandis que sa concurrente menée par Yannick Jadot est à 7%. Au sommet des sondages, la République en marche mène toujours la danse avec 22,5%, tandis que le RN est à 21%. François-Xavier Bellamy (LR) poursuit sa tranquille remontée à 13,5%. Plus bas, on retrouve l'alliance PS/Place publique à 5,5%, DLF à 4,5%, et enfin, Génération.s, le PCF et l'UDI à 3%.