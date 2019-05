EN DIRECT - Européennes : sept têtes de liste s'engagent contre la corruption, mais pas le RN et LR

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION





L'association Transparency International annonce ce vendredi que sept têtes de liste et près de la moitié des candidats jugés en position éligible pour les élections européennes se sont engagés auprès d'elle à défendre l'Etat de droit et lutter contre la corruption. Elle leur demandait notamment de s'engager individuellement à promouvoir "la démocratie et l'Etat de droit" et à publier "l'agenda de leurs rencontres avec des lobbyistes. Nathalie Loiseau (LREM), Manon Aubry (LFI), Yannick Jadot (EELV), Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), Nicolas Dupont-Aignan (DLF) lui ont répondu favorablement, avec Ian Brossat (PCF) et Florie Marie (Parti pirate). Au total, 149 candidats ont pris les mêmes engagements, dont 42 estimés en position éligible par Transparency.





Mais le Rassemblement national de Marine Le Pen "nous a fait part de ses désaccords et la liste Les Républicains a fait une réponse très générale sans s'engager sur nos recommandations", précise Transparency.