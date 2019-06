EN DIRECT - La présidente du groupe LR à la mairie de Paris quitte à son tour le parti et rallie Macron

DÉPART DE LR





Valérie Pécresse est invitée à réagir sur son départ des Républicains. Est-ce en vue des prochaines présidentielles ?





"Je vous explique ma démarche. Premier temps : la défaite la plus cinglante de notre histoire. La droite n'incarne plus une troisième voie crédible. J'ai la conviction que si très vite il n'y pas d'électrochoc nous allons disparaître, alors un jour Marine le Pen dirigera la France. Elle provoquera le chaos. Deuxième constat : un parti totalement cadenassé qui organise des élections à la va vite. Troisième étape : je vais voir Gérard Larcher dès lundi et je lui demande une initiative. Cela s'appelle la grande alternative, un grand rassemblement de la droite et du centre. Dans le cadre de cette alliance, il faut le centre et la droite conservatrice avec un pilier très fort de droite moderne. Cette droite moderne, il faut l'incarner, je souhaite la construire. Il y a urgence."