EN DIRECT - Marine Le Pen, invitée du 20h de TF1

"EN TOUTE FRANCHISE"





"Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il va bien falloir taxer les industries polluantes. C'est injuste de faire payer celui qui n'a pas d'autres moyens que de prendre sa voiture et pas le bourgeois qui va en week-end à Barcelone", explique Raphaël Glucksmann.





"Les USA ont un impôt sur les bénéfices des sociétés de 38%. Trump a fait un big bang en le faisant baisser à 24%. En Europe, il est de 19% (...) Si on veut que l'Europe fasse plus de choses, il faut qu'elle ait des ressources propres et c'est cet impôt, la taxe carbone aux frontières et la taxe sur le kérosène", explique-t-il.