EN DIRECT – Municipales 2020 – 18,3% de participation à midi, en baisse de cinq points par rapport à 2014

Dans un sondage pour L'Indépendant , Louis Aliot est donné largement en tête du premier tour des municipales à Perpignan, avec 35% des voix. Le candidat RN est suivi, selon cette enquête Ifop, du LR Jean-Marc Pujol, 19%, et de l'écologiste soutenue par le PS Agnès Langevine, avec 15% des voix. Suivent, plus loin, le marcheur Romain Grau (12%, une liste citoyenne à 7% et deux candidatures de centre-droit à 5%.

Jean-Paul Fournier conforte son avance à Nîmes. Le maire sortant LR, qui se présente pour un quatrième mandat, est donné très largement en tête des intentions de vote, avec 33% des voix, selon une étude Ifop pour Le Midi Libre . Derrière lui, l'écologiste soutenu par la gauche avec 20% des voix et le RN à 15%. Le représentant de LaRem ferme le peloton des potentiels qualifiés pour le second tour avec 12% des voix. Au second tour, si ces 4 candidatures se maintenaient, le maire sortant l'emporterait avec 41% des voix, tandis que le candidat de gauche atteindrait 28%, le RN 16% et LaRem 15%. Si la liste de la majorité quittait la danse, Jean-Paul Fournier aurait 48% des voix, le candidat de la gauche 33 et le RN 19.

Prime au maire sortant, toujours. L'écologiste Eric Piollo, soutenu par EELV, la France insoumise, Génération.s et le PCF est toujours largement en tête du 1er tour avec 40% des voix, selon l'Ifop . Il devance de 20 points la liste de droite d'Alain Carignon (20%), la liste de centre-gauche est à 16%, et celle de LaRem est à 15%.

A Montpellier , Philippe Saurel profite toujours de la division des écologistes, plombées par leurs dissensions internes, à respectivement 7% pour la candidate officielle et 6% pour l'ancienne tête de liste. Le maire sortant est donc à 21%, tandis que Mohed Altrad est à 13%, le socialiste Michaël Delafosse (10%) et le RN (10%). Le marcheur Patrick Vignal est à 9% et l'humoriste Rémi Gaillard est à 7%.

"Enfin, les écologistes rappellent qu’il est important que chacun puisse pleinement s’exprimer lors de ses municipales, que la démocratie se fasse, en toute sécurité et en toute sérénité pour les Parisiens et les Français : mise à disposition de masques, gels hydroalcooliques, stylos en quantité, facilités de procuration, etc. C’est le dernier mandat pour le climat, le dernier mandat pour changer, pour enfin prendre nos responsabilités face aux dérèglements climatiques", a-t-il conclu.

Johanna Rolland, maire de Nantes candidate à sa réélection sous l'étiquette PS, a annoncé qu'elle suspendait sa campagne, souhaitant "totalement et uniquement à [sa] responsabilité de maire. [...] Le moment exige de protéger et de rassurer les Nantaises et les Nantais", a-t-elle indiqué à France Bleu .

Les municipales, c'est plus de 35.000 scrutins différents. Et bien d'autres statistiques : parité, nombre de candidats, âge moyen, proportion de communes rurales... que nous vous présentons dans l'article ci-dessous.

"Depuis 2001, nous avons une alliance PS-Verts (...) mais le monde a changé (...) On ne peut plus attendre."

"Je ne suis pas là pour faire gagner ou perdre tel ou tel candidat. Il y a des convergences avec Anne Hidalgo et Cédric Villani, et nous avons des divergences."

Edouard Philippe, invité du JT de 13H : "Il y a chez nos concitoyens un attachement à la vie démocratique, on ne doit pas leur voler l’élection. Nous avons la conviction que nous pouvons organiser dans de bonnes conditions le premier et le second tour."

L'organisation du premier tour de ces élections municipales est bouleversée par l'épidémie de coronavirus. La France était désormais au stade 3 de l'épidémie. Dans sa déclaration samedi soir, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les lieux publics non indispensables (cafés, bars, restaurants et commerces non essentiels) mais confirmé la tenue des élections municipales.

Dans les bureaux de vote, on se prépare pourtant à accueillir les électeurs dans les meilleures conditions possibles: poignées de porte, tables, isoloirs... tout doit être nettoyé avant le vote et des mesures sont prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.

Le gouvernement diffuse de son côté des messages préconisant de voter de préférence avec un bulletin reçu par courrier, d'émarger avec son propre stylo - bleu ou noir -, et de privilégier les horaires de moindre affluence, entre 9h et 11h et de 13h à 16h.

Le scrutin a commencé avec dix heures d'avance sur la métropole. Les électeurs de Nouvelle Calédonie ont déjà commencé à se rendre aux urnes. Un premier tour marqué, ici, non par le coronavirus mais par les intempéries provoquées par la tempête tropicale Gretel. Quelque 215.000 électeurs sont appelés à se rendre dans les bureaux de vote des 33 communes comptant 271.407 habitants. Une alerte cyclonique de niveau 1 a été déclenchée pour le Nord de la Grande-Terre. Ce niveau d'alerte prévoit l'arrêt progressif des activités professionnelles et recommande à la population de regagner son domicile.

La candidate LaREM Agnès Buzyn a voté dans le 5e arrondissement de la capitale, en respectant les consignes sanitaire. Elle s'est lavée les mains au gel hydroalcoolique avant et après le vote, et a signé les registres avec son stylo personnel.

Jamais scrutin ne se sera déroulé dans un tel contexte. 47,7 millions d'électeurs sont appelés au vote ce dimanche pour le premier tour des élections municipales dans un pays profondément bouleversé par le coronavirus. Depuis samedi soir, la France est passée au stade 3 de l'épidémie. Tous les lieux recevant du public et considérés comme non indispensables sont fermés : magasins non essentiels, bars, cafés, restaurants...

Après avoir consulté les avis d'un comité scientifique, le gouvernement a choisi de maintenir les élections. Dans les bureaux de vote, on se prépare ainsi à accueillir les électeurs dans des conditions très particulières : poignées de porte, tables, isoloirs... tout doit être nettoyé avant le vote et des mesures sont prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.

Le gouvernement qui appelle au respect scrupuleux des "consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles" diffuse de son côté des messages préconisant de voter de préférence avec un bulletin reçu par courrier, d'émarger avec son propre stylo - bleu ou noir -, et de privilégier les horaires de moindre affluence, entre 9h et 11h et de 13h à 16h.

35.000 maires doivent être élus à l'issue de ce scrutin, dont l'une des clés sera donc forcément la participation.

