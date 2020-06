EN DIRECT - Le second tour des municipales reporté en Guyane en raison de l'épidémie de Covid-19

DÉBUT DE LA CAMPAGNE

Lundi débute la campagne officielle du second tour. Une campagne sans contact, d'une durée exceptionnellement rallongée. Une date qui coïncidera avec la tenue contestée du premier tour. Les candidats et candidates, qui doivent tout mettre en oeuvre pour éviter la propagation du virus, évitent les réunions publiques et le porte-à-porte, privilégiant les visioconférences, les textos et appels téléphoniques pour démarcher les électeurs.





Côté affichage, les règles ne changent pas. Les listes encore en cours dans les 5000 communes qui n'ont pas encore élu leur maire se verront attribuer un numéro sur les panneaux d'affichage à proximité des lieux de vote et auront toutes et tous le droit à une circulaire de propagande électorale.





Télévisions et radios doivent, par conséquent, veiller au respect du temps de parole dans la répartition de leurs invités au cours des nombreux débats qui promettent d'animer leurs plateaux ces prochaines semaines.





Le plafond de remboursement des frais de campagne va être augmenté de 20% compte tenu des conditions générées par la crise sanitaire. Les candidats et candidates seront remboursés à hauteur de 47,5% du plafond fixé pour chaque circonscription.