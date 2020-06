EN DIRECT - Municipales à Paris : "pas d'alliance" pour Cédric Villani, qui se maintient dans le XIVe

PAS D'ALLIANCE A LILLE ENTRE AUBRY ET LES ECOLOGISTES





La maire PS sortante de Lille Martine Aubry a annoncé samedi qu'il n'y aurait pas d'accord entre sa liste et celle portée par l'écologiste Stéphane Baly pour le second tour des municipales.

"Jeudi soir dernier, nos équipes se sont réunies (...) Depuis, et malgré nos relances, 'Lille Verte 2020' n’a pas donné suite à cette première rencontre. Nous en prenons acte", a indiqué l'équipe de l'édile dans un communiqué. "Nous regrettons que les représentants de 'Lille Verte 2020' n’aient semblé intéressés que par des accords d’appareil, reléguant au second plan le projet municipal pourtant déterminant pour les Lillois et l’avenir de Lille", poursuit le texte.

Stéphane Baly a lui dénoncé dans un communiqué la "campagne électorale abrupte" de Martine Aubry "et sa gestion solitaire et autoritaire de la crise du Coronavirus". "Martine Aubry ira donc seule au second tour. Elle perdra seule. Voilà une triste fin pour une figure de la vie politique française et lilloise, qui refuse de s’inscrire dans l’histoire du monde d’après."