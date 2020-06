EN DIRECT - Municipales à Paris : Rachida Dati appelle à la mobilisation pour battre Anne Hidalgo

DATI

La candidate LR à Paris, Rachida Dati, a dénoncé lundi sur Europe 1 les conditions dans lesquelles Anne Hidalgo avait préparé la réouverture des terrasses de cafés et restaurants à Paris, prévue le 2 juin. "J’aurais aimé qu’on puisse déconfiner pour tout le monde et pas de manière inégalitaire. On va déconfiner les terrasses. Il n’y a pas eu d’organisation, pas d’anticipation. Nous avons eu une réunion il y a 48 heures avec la maire de Paris et les maires d'arrondissements. Et on nous a dit, finalement, débrouillez-vous", a-t-elle dénoncé.

La candidate LR s'en est pris également à Agnès Buzyn, qui selon elle "ne souhaitait pas revenir" dans la campagne et "revient pour pouvoir se justifier sur sa mauvaise gestion du Covid".