EN DIRECT - Municipales 2020 : Emmanuel Macron annonce le report du second tour

A Tourcoing, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin a été réélu dès le premier tour, avec plus de 60% des voix.

"Le report du 2nd tour me semble être plus prudent, plus responsable et mieux à même d'être compris par la population"

Le possible éparpillement des voix entre plusieurs formations politiques concurrentes pourrait multiplier les triangulaires, voire les quadrangulaires lors des prochaines élections municipales. L'occasion de rappeler ce qui permet à une liste de se maintenir au second tour.

"J'appelle désormais à l'unité et au rassemblement des écologistes, des progressistes, des humanistes, de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, pour que triomphent l'écologie, les valeurs de solidarité et d'entraide que nous partageons", a déclaré la candidate.

La maire socialiste sortante de Paris, arrivée en tête du premier tour des municipales selon les estimations, a appelé dimanche à l'"unité" avec "écologistes" et "progressistes" pour affronter les "crises qui s'annoncent", sans appeler au report du second tour.

"Les Parisiens et les Parisiennes ne doivent pas être privés du débat démocratique à Paris sur les six prochaines années"

"Ce soir, pour répondre à ce désir de changement, je tends la main à ceux qui partagent les mêmes objectifs (...) Je veux être la maire qui n'oppose plus l'est à l'ouest, les arrondissements aisés aux arrondissements populaires. C'est en travaillant ensemble et rassemblés que nous serons à la hauteur des attentes des Parisiens."

Le maire Stéphane Le Foll sortant arrive en ballottage très favorable pour le premier tour avec des estimations de résultats qui le placent à plus de 40%, loin devant l'ensemble de la droite. Au second tour, l'ancien ministre de l'Agriculture de François Hollande sera d'ailleurs opposé à une candidate divers gauche, l'actuelle députée socialiste Mariette Karamanli, qui a obtenu un peu plus de 13%.

"Par respect pour les électeurs, pour la démocratie, je demande au gouvernement d'indiquer aux Françaises et Français dans les plus brefs délais sa décision de maintenir ou pas le 2e tour dimanche prochain", a déclaré l'ancienne Garde des Sceaux, arrivée deuxième du 1er tour des municipales dans la capitale.

En pleine épidémie de coronavirus, la candidate des Républicains à Paris a demandé au gouvernement de prendre une décision "dans les plus brefs délais" quant à la tenue du second tour des élections municipales, prévu dimanche 22 mars.

Le député européen EELV Yannick Jadot s'est félicité du résutat du premier tour des élections municipales pour son parti, et a appelé à "changer la loi électorale pour décaler le second". "Les forces politiques doivent être réunies au plus vite", a-t-il déclaré sur RTL.

"Dans ce contexte, organiser le second tour des élections municipales apparaîtrait comme lunaire. Il doit être différé", affirme le patron du PS Olivier Faure dans un communiqué, tout en estimant que, "s'agissant du premier tour, les résultats doivent être validés et sanctuarisés".

Emmanuel Macron a annoncé le report du second tour des élections municipales, sans donner plus de précision sur les dates. "J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Cette décision a fait l'objet d'un accord unanime" avec les autres formations politiques.

Jamais scrutin ne se sera déroulé dans un tel contexte. 47,7 millions d'électeurs étaient appelés au vote, dimanche 15 mars, pour le compte du premier tour des élections municipales, dans un pays profondément bouleversé par le coronavirus. Moins d'un sur deux se sont déplacés. La veille, samedi soir, la France était passée au stade 3 de l'épidémie. Tous les lieux recevant du public et considérés comme non indispensables sont fermés : magasins non essentiels, bars, cafés, restaurants...

Après avoir consulté les avis d'un comité scientifique, le gouvernement avait choisi de maintenir les élections. Dans les bureaux de vote, on a donc accueilli les électeurs dans des conditions très particulières : poignées de porte, tables, isoloirs... tout devait avoir été nettoyé avant le vote et des mesures avaient été prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité. Alors que les consignes de sécurité n'ont pas été respectées par bon nombre de personnes, l'exécutif a choisi de restreindre davantage les mesures coercitives. Et a décidé de reporter le second tour.

