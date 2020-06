EN DIRECT - Municipales : Macron relativise la victoire des écologistes pour "des scrutins locaux"

RÉACTION DE RACHIDA DATI APRES SA DÉFAITE A LA MAIRIE DE PARIS





Dans un communiqué, la candidate LR a la mairie de Paris, félicite "Anne Hidalgo pour son élection et remercier les Parisiens qui nous ont fait confiance avec 47,4% pour Anne Hidalgo, 36,8% pour mes listes et 13% pour Agnès Buzyn". Un peu plus loin, elle évoque l'abstention "inédite" pour une élection. "Cette abstention n’est pas la faute des Français, elle est de la responsabilité de ceux qui gouvernent et ont gouverné, localement et nationalement. J’irai même plus loin : ceux qui vont pleurer cette abstention ce soir sont ceux-là mêmes qui se complaisent de cette situation qui leur permet des tacites réélections. D’années en années, nous battons des records d’abstention sans qu’aucune volonté de changement ne s’exprime. Cette abstention ne me décourage pas. Elle me conforte dans mon engagement politique et ma détermination à agir. Car ce rejet du vote conduit à ce qu’une part croissante de Français s’expriment par les manifestations, les affrontements et les contestations (...) C’est un cocktail dangereux qui nécessite une réaction forte de l’autorité et une défense sans concession et sans faiblesse des valeurs de la République et de ses principes", estime la candidate. "Ce soir, je veux dire à tous les Parisiens qui ont voté pour mes listes ce qu’ils représentent au conseil de Paris. Il restait à peine 25 élus au conseil de Paris au début de la campagne. A l’issue de cette élection nous serons 60", poursuit-elle.