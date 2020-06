EN DIRECT - Municipales : Nicolas Hulot fustige "la faute politique" de LREM face aux écologistes

BORDEAUX

Selon un sondage publié jeudi 18 juin par France Bleu, le maire sortant de Bordeaux Nicolas Florian, soutenu par LR, LREM, le Mouvement radical et l'UDI, est donné en tête du second tour, devant la liste de Pierre Hurmic, soutenue par EELV, le PS et le PCF, notamment. Nicolas Florian est donné gagnant avec 49% des suffrages, contre 40% pour Pierre Hurnic. Philippe Poutou, troisième homme de ce second tour, soutenu par le NPA et la France insoumise, obtiendrait 11% des suffrages.