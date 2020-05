EN DIRECT - Municipales 2020 : Agnès Buzyn de retour sur le terrain à Paris

CHRISTOPHE CASTANER

Au sujet du report, le ministre a confirmé ce que l'on pouvait déduire du discours d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas un nouveau premier tour : "Les élections conclusives à l'issue du premier tour sont acquises". Une situation qui concerne plus de 30.000 communes.





Et pour les autres ? "Pour environ 5000 communes, les résultats exigent un second tour. Il sera organisé. Un consensus s'est établi sur la nécessité de le reporter. Des textes organiseront le report des élections. Un projet de loi examiné demain par le Conseil d'Etat organisera le report de ce scrutin à une date ultérieure, au plus tard au mois de juin". Une date sera déterminée plus précisément ultérieurement, "avec l'ensemble des partis politiques".





Et, alors que les candidatures devaient être déposées ce mardi, ce délai est aujourd'hui caduque. Ce dernier "sera repoussé par le projet de loi" qui sera prochainement présenté en conseil des ministres.