EN DIRECT – Municipales 2020 – Premier tour : les Français appelés au vote dans un pays à l'arrêt

Jamais scrutin ne se sera déroulé dans un tel contexte. 47,7 millions d'électeurs sont appelés au vote ce dimanche pour le premier tour des élections municipales dans un pays profondément bouleversé par le coronavirus. Depuis samedi soir, la France est passée au stade 3 de l'épidémie. Tous les lieux recevant du public et considérés comme non indispensables sont fermés : magasins non essentiels, bars, cafés, restaurants...

Après avoir consulté les avis d'un comité scientifique, le gouvernement a choisi de maintenir les élections. Dans les bureaux de vote, on se prépare ainsi à accueillir les électeurs dans des conditions très particulières : poignées de porte, tables, isoloirs... tout doit être nettoyé avant le vote et des mesures sont prises pour éviter les files d'attente et faire respecter les distances de sécurité.

Le gouvernement qui appelle au respect scrupuleux des "consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles" diffuse de son côté des messages préconisant de voter de préférence avec un bulletin reçu par courrier, d'émarger avec son propre stylo - bleu ou noir -, et de privilégier les horaires de moindre affluence, entre 9h et 11h et de 13h à 16h.

35.000 maires doivent être élus à l'issue de ce scrutin, dont l'une des clés sera donc forcément la participation.

Suivez en direct le déroulement de ce premier tour et, dès 20h, découvrez tous les résultats dans votre commune.