EN DIRECT - Municipales : positif au coronavirus, Franck Riester laisse son équipe faire campagne à sa place

MARSEILLE

Selon un sondage Ifop Fiducial pour La Provence et Sud Radio, la candidate LR Martine Vassal est donnée en tête avec 24% des voix, elle devance le RN Stéphane Ravier, 22% des voix. Derrière eux, la candidate du Printemps marseillais, soutenue par le PS, le PCF et LFI, est donnée à 18%. Elle devance le dissident LR Bruno Gilles (10%) et Samia Ghali (10%). L'écologiste Sébastien Barles est donné à 10% et le marcheur Yvon Berland (7%) est loin derrière.





Ces tendances notent que la droite et l'extrême droite profitent à plein des divisions de la gauche et des écologistes. Au second tour, dans l'hypothèse d'une gauche divisée, LR arriverait en tête avec 36% des voix, 10 points devant le RN à 26%, le Printemps solidaire plafonnerait à 23% et les écologistes, à 15%. Mais dans l'hypothèse d'une union entre écologistes et Printemps marseillais, leur liste remonterait à 35%, devançant le RN (26%), et derrière Martine Vassal (39%).





A noter qu'à l'instar de Paris, il n'y a pas une mais plusieurs élections à Marseille. Et que les tendances données au niveau de la ville ne reflètent pas nécessairement les réalités des différents secteurs de la ville.