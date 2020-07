EN DIRECT - Municipales : Marseille, Lyon, Strasbourg... Les "3e tours" livrent leur verdict

"LA VOLONTÉ DU PEUPLE DE MARSEILLE A ÉTÉ RESPECTÉE"





VIDEO - Voici l'intégralité de la première déclaration de Michèle Rubirola dès après son élection. "Je suis soulagée de voir que la volonté du peuple de Marseille a été respectée", a-t-elle déclaré la voix empreinte d'émotion. Elle a promis de "réduire la fracture territoriale", dans une ville divisée entre quartiers très paupérisés et riches. "Ce projet, c'est celui d'une ville plus verte, plus juste et plus démocratique".