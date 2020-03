EN DIRECT – Municipales 2020 : face au coronavirus, "il est important que ce moment démocratique se tienne"

ANALYSE DE LA PARTICIPATION





Selon Jean-Daniel Lévy, direction Politique et Opinion d'Harris Interactive, il faut attendre 17 heures avant de voir si cette baisse de participation se confirme, et se transformer en chute. "On ne sait pas encore dans quelle mesure les Français ont pu adapter leurs comportements électoraux en fonction des injonctions et des conseils du gouvernement", a-t-il commenté, ajoutant également que "quand la participation est en baise à midi, c’est rare que le retard soit entièrement rattrapé d’ici 20 heures".

"A midi on n’a jamais eu depuis les élections municipales de 1971 un taux aussi bas de participation. On a remarqué également au cours de la dernière période que les Français avaient tendance à voter de plus en plus tôt. Donc si cette part de Français qui ont tendance à voter de plus en plus tôt s’est accélérée, on peut penser que ce soir le taux de participation global sera inférieur."