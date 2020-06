EN DIRECT - Municipales - 2e tour : 16,5 millions d'électeurs appelés au vote ce dimanche

PARTICIPATION

Selon un sondage dévoilé par l'institut Odoxa, le second tour des municipales pourrait voir six électeurs sur dix bouder le scrutin. Un niveau comparable à celui du premier tour, résultat d'une campagne "au rabais", et fruit d'un second tour centré sur les grandes villes, où "l'électorat est traditionnellement plus difficile à mobiliser", a indiqué le président de l'institut Gaël Slimane.