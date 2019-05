Renforcer la démocratie dans l'UE : que proposent les principales listes aux élections européennes ?

Pour renforcer la transparence au sein des institutions européennes, la liste LFI préconise de rendre obligatoire un registre des lobbies, la publication des rendez-vous des eurodéputés, commissaires et fonctionnaires européens, d'interdire les cadeaux aux responsables européens et d'interdire à une entreprise ayant été condamnée de faire du lobbying. Enfin, elle propose de rendre publics les débats au sein du Conseil européen et de l'Eurogroupe.





Les candidats EELV, de leur côté, veulent créer une Haute autorité de la transparence (à l'image de la HATVP française) compétente pour les institutions, les élus et les agents de l'UE. Ils réclament également la transparence au sein du Conseil, avec la publication des rendez-vous avec les lobbies et et lors des négociations, y compris internationales. La liste PS-PP, dans la même veine, veut créer une Haute autorité pour la transparence de la vie publique, interdire aux commissaires et aux hauts fonctionnaires toute activité de lobbying pendant cinq ans après la fin de leurs fonctions, et donner le pouvoir au Parlement pour destituer un commissaire. Elle propose enfin de renforcer le "code de conduite" des eurodéputés.





La liste LaREM, enfin, défend la création d'un "organe indépendant de supervision des questions éthiques" et promeut, elle aussi, la publicité des rencontres avec des lobbies au sein des institutions. Elle veut en outre interdire aux commissaires des activités de lobbying jusqu'à trois ans après leur départ, interdire aux eurodéputés de poursuivre des activités rémunérées "incompatibles avec l'intérêt général", contrôler les frais des élus, baisser le plafond de rémunération des fonctionnaires de l'UE et interdire le financement des partis politiques par des puissances étrangères ou des entreprises.