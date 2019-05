Etre jeune en Croatie : "Ma génération ne profite pas de l’Europe pour changer son destin"

Pour cette polyglotte, la responsabilité de cette situation revient d’abord au gouvernement croate, qu’elle décrit comme "une réflexion du peuple" : conservateur, catholique et traditionaliste. Mais aussi à l’Union européenne, qui n’a pas su reconnaître l’hétérogénéité qui existe en son sein. "La conception de cette union n’est pas réaliste !", s’emporte-t-elle après avoir listé les avantages de cette union, "on ne peut pas, depuis Bruxelles, imposer les mêmes standards pour tout le monde". Si elle reconnaît que "unir les citoyens fait partie du projet européen", notamment grâce aux échanges Erasmus, cette mission n’est pas si simple en Croatie. "Physiquement et mentalement, nous sommes tiraillés entre les Balkans et l’Europe de l’ouest", lance ainsi Ana. Une formule qu’elle justifie avec des exemples tirés de sa vie quotidienne. "Avant, je jouais du violon dans un orchestre. Et quand nous étions mauvais, la prof nous disait : "On est l’Europe ici ou on n’est l’est pas ?!’ Pour elle c’était une façon de dire qu’il fallait mériter sa place. Et de l’autre, quand des petites combines ont lieu dans les bars, les commerces, tu entends les gens se dire : ‘On est les Balkans ici ou on ne l’est pas ?!’"





Un tiraillement entre deux histoires et deux cultures que l’UE n’arrive pas à combler. "Ça pourrait marcher, mais on se sent trop loin de Bruxelles ici", regrette ainsi Ana. Et pour cause, elle se sent particulièrement désinformée sur la politique de cette communauté. "Mise à part le gouvernement qui nous dit ‘on va devoir appliquer telle ou telle directive’, nous ne savons rien de ce qui se fait à Bruxelles. On se sent comme des valets." Un sentiment relevé par les chiffres. En Croatie, seuls 41 % des citoyens estiment être bien informés sur l’UE.





C’est pourquoi ce scrutin ne passionne personne dans le pays. Pour les élections européennes de 2014, soit les toutes premières auxquelles la Croatie participait, seuls 25 % des citoyens avaient voté. Un chiffre particulièrement bas, puisque la moyenne européenne se situait alors à 42%. Lors des élections de dimanche, ce record d’abstention devrait même être battu. Dans les derniers sondages, seuls 17% citoyens disent être sûrs d’aller voter. Paradoxe : Ana elle même n'est pas sûre de se rendre aux urnes.