Etre jeune en Italie : "Mon pays s’éloigne lentement du reste de l’Europe"

Mais Matteo n’a pas l’impression d’être protégé par ces textes. Ce trentenaire, qui a commencé à travailler dès l’âge de 16 ans et ne s’arrête que pour promener ses chiens le long des berges de son quartier, estime que son gouvernement tend à placer l’Union européenne comme un "tyran" et non pas un défenseur de droits. " Mon pays s’éloigne lentement du reste de l’Europe", regrette le jeune homme. Il va même à contre-courant de la tendance actuelle, demandant à ce que l’UE fasse "mieux respecter son autorité". Dans l'état actuel des choses, il pense donc que, tant que les hommes au pouvoir continueront à entretenir un message ouvertement homophobe, les mentalités ne pourront pas évoluer vers plus de droits et de respects pour la communauté LGBT+.





Un constat qui a "éveillé" en lui un esprit militant qu’il ne pensait pourtant pas posséder. "Je ne pensais pas que la politique était importante. Encore moins qu’elle pouvait avoir un impact sur ma propre vie", reconnaît-il. Pour les élections qui auront lieu dimanche, Matteo ira donc voter ... Mais il ne sait toujours pas pour qui. S'il est certain qu'il contrera la liste de la Ligue [parti d'extrême droite au pouvoir], il ne se sent pas pour autant "reconnu" par les autres responsables politiques qui se présentent. C'est pour toutes ces raisons qu'il préfère agir au quotidien. Et que, après des décennies d’inertie, il collabore désormais avec la Padova Pride, la marche des fiertés qui aura lieu le 1 juin.