Européennes : citoyens radiés, bulletins manquants, double vote,… les couacs de ces élections

Plusieurs citoyens expliquent ne pas avoir pu voter car ils n'étaient plus inscrits sur les listes électorales de leur commune. Ainsi, un couple habitant à Chaville (Hauts-de-Seine) s'est vu refuser le droit de mettre un bulletin dans l'urne. Installés depuis 2016, ils avaient pourtant pu s'exprimer lors de la présidentielle de 2017. "Les personnes bénévoles dans le bureau de vote nous ont expliqué qu'ils ne nous trouvaient pas sur les listes. Elles étaient démunies", nous a ainsi confié Pierre. On vous expliquait déjà ici il y a quelques jours que cette mésaventure était susceptible se produire, en raison de la mise en place, en janvier 2019, d'un nouveau fichier national par l'INSEE. "On sait qu'un problème va arriver, et il n'y a aucune solution de secours", s'emporte Pierre en découvrant ce bug. Pour remédier au problème, au bureau de vote, on lui a proposé de se rendre au tribunal de grande instance. Mais cet électeur estime que cet empêchement ne retourne pas de sa responsabilité. Et reproche à l'administration de "pouvoir [le] trouver quand il s'agit de payer des impôts mais pas quand il s'agit de voter".