"Inutile", le Parlement européen ? On fait le point sur ses vrais pouvoirs

Il a longtemps été la cible préférée des eurosceptiques. Le Parlement européen, institution historique de l'Union européenne, a été perçu pendant de longues années comme un organe "inutile", aux faibles pouvoirs de représentation et de contrôle. A un mois d'un nouveau scrutin, force est de constater que sa perception a changé du tout au tout. A tel point que les partis résolument opposés à l'UE siègent désormais au Parlement. Regroupés en plusieurs coalitions - l'Europe de la liberté et de la démocratie directe (ELDD) et l'Europe des Nations et des Libertés (ENL) - ils sont loin d'y faire de la figuration.





Un intérêt récent, preuve d'un rôle croissant attribué à cette institution. Car, si à sa création, le Parlement européen bénéficiait d'un pouvoir simplement consultatif, il bénéficie aujourd'hui d'une capacité d'action non négligeable.