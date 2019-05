Européennes : l'élu LFI Andrea Kotarac appelle à voter pour le RN, Mélenchon dénonce un "coup monté"

VOLTE-FACE - Andrea Kotarac, élu régional LFI et ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé mardi 14 mai qu'il quittait les Insoumis et qu'il allait voter pour la liste du RN aux élections européennes pour "faire barrage" à Emmanuel Macron. Pour Jean-Luc Mélenchon, tout ceci est un "coup monté" et "une boule puante de fin de campagne".