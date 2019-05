"La grande confrontation" : Smic européen, pauvreté, droits sociaux... Que proposent les candidats aux élections européennes ?

Il n'existe pas pour l'heure de politique sociale spécifique à l'Union européenne, ce domaine restant par principe une compétence des Etats, qui veulent garder la main sur des leviers comme la fiscalité ou le droit du travail. L'UE intervient à la marge sur certains aspects, des règles minimales à respecter (temps de travail, etc.) à la "Stratégie commune" en matière d'emploi.





Dans le cadre du scrutin apparaît un fort clivage entre des listes, plutôt à gauche, qui prônent un changement de braquet en la matière afin de lutter contre le dumping social et fiscal, et d'autres, plutôt à droite et surtout au Rassemblement national, qui ne le conçoivent pas. Trois listes proposent en particulier une réorientation globale de la politique européenne : EELV (Yannick Jadot), PS-Place Publique (Raphaël Glucksmann) et dans une moindre mesure LFI (Manon Aubry). Les écologistes d'EELV souhaitent ainsi une "réorientation" du budget "pour la solidarité et le climat", à l'instar de l'alliance PS-PP, qui évoque "une nouvelle grille d'analyse" de l'UE qui tiendrait compte, à la fois, de la transition écologique, du "bien-être humain" et de "la lutte contre les inégalités". Elle suggère notamment que soit instauré un cofinancement européen permettant de généraliser des politiques sociales expérimentées dans certains pays de l'UE (sans-abri en Finlande, scolarisation des élèves handicapés en Italie, etc.) Elle évoque aussi l'instauration d'un "socle européen des droits sociaux, soit par voie de directives, soit par une coordination renforcée des politiques nationales vers la réalisation d'objectifs de progrès social".